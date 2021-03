Giorgia Lucini ha mostrato via social le smagliature e i chili presi durante la sua seconda gravidanza.

L’ex tronista Giorgia Lucini ha mostrato via social il suo corpo a 21 giorni dalla nascita del suo secondo figlio, Tommaso, e ha lanciato un messaggio di positività.

Giorgia Lucini dopo il parto

Attraverso i social Giorgia Lucini ha voluto mandare un messaggio di positività a tutte le donne che si trovino a vivere il momento del post-partum, con tutti i cambiamenti fisici che ne derivano.

L’ex volto di Uomini e Donne ha infatti sottolineato che dopo la nascita di suo figlio Tommaso avrebbe avuto 10kg in più rispetto alla sua normale forma fisica.

Durante la gravidanza Giorgia Lucini aveva annunciato di aver preso 20 kg e sui social aveva scritto: “20kg in più, ma di puro amore.

Ecco perché́ sto bene con me stessa e mi sento bella, nonostante tutti i cambiamenti che il mio corpo ha avuto!”. Ora che lei e Federico Loschi hanno avuto il loro secondo bebè sono più felici che mai (i due erano già diventati genitori di Riccardo nel 2019).

In tanti hanno fatto le congratulazioni alla coppia per l’arrivo del loro secondo figlio e hanno rivolto a Giorgia Lucini i loro complimenti per la sua straordinaria bellezza. Il piccolo Tommaso è nato l’8 marzo 2021 e ben presto ha potuto fare ritorno a casa insieme alla mamma, impazienti di presentarlo al fratello maggiore Riccardo.