La leader di FDI si è improvvisata una seconda volta panzerottaia, dopo l'esperienza dello scorso anno

Prosegue a spron battuto la campagna elettorale di Giorgia Meloni, la leader di FDI sempre più lanciata verso la vittoria (per non dire il trionfo, stando ai sondaggi) delle prossime Elezioni Politiche 2022.

La politica, in ogni caso, non sta soltanto facendo comizi in giro per l’Italia, o partecipando a noiose trasmissioni televisive di approfondimento politico: tra un impegno più istituzionale e l’altro, infatti, Giorgia Meloni è stata di recente ospite di Ceglie Messapica, in Puglia, dove si è dilettata nella preparazione dei deliziosi panzerotti pugliesi.

Giorgia Meloni “cintura nera” di panzerotti

Accompagnata da una cuoca esperta che al suo fianco la seguiva per dare vita al panzerotto perfetto, Giorgia Meloni si è messa al lavoro con tanto di mattarello per creare questo squisito prodotto della tradizione culinaria pugliese.

La Meloni ci ha messo tanto impegno e olio di gomito, mostrando poi fiera alla telecamera di uno smartphone il frutto del suo lavoro. Nella clip, caricata dalla politica su TikTok, la Meloni si rivolge ai suoi accompagnatori dichiarando, fiera, di essere “cintura nera di panzerotti”.

Qui sotto potete recuperare il video condiviso sui social di Giorgia Meloni.

Leader of Fratelli d’Italia Giorgia Meloni learning how to prepare panzerotti. August 27, 2022. #ElezioniPolitiche2022 pic.twitter.com/LPKR2oYq03 — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) August 28, 2022

Il precedente

Già lo scorso anno, nella stessa location e con la stessa compagna di avventure, Giorgia Meloni si era messa a preparare e cucinare panzerotti.

Su Facebook, la leader di FDI aveva scritto: “Che dite, me la sono cavata con i deliziosi panzerotti pugliesi? Viva le nostre eccellenze”.

Elezioni 2022, i sondaggi parlano chiaro: Fratelli d’Italia stacca il PD

Mentre la Meloni gira l’Italia (anche) per preparare panzerotti, il suo partito, Fratelli d’Italia, continua a volare nei sondaggi elettorali. Ad oggi, FDI ha superato il PD di Enrico Letta, “con il 24,7%, a fronte del 23,3% del PD.

Nel frattempo, la Lega resta stabile al 14,3%, mentre M5S e Forza Italia scendono al 10,7% e al 7,2% rispettivamente. Le sorti del nostro Paese verranno decise domenica 25 settembre.