Giorgia Meloni alla mostra su Tolkien alla Gnam, visita privata

Roma, 15 nov. (askanews) – Una insolita visita – in forma privata – a una mostra per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: si tratta di “Tolkien. Uomo, professore, autore” alla Galleria nazionale di arte moderna a Roma.

Con la premier sono presenti il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, la sorella Arianna Meloni.

John Ronald Reuel Tolkien, scrittore, filologo e linguista britannico, è conosciuto principalmente come l’autore de “Il Signore degli Anelli”. La saga degli hobbit, con il suo contorni di nani, elfi, draghi, giganti, tesori e magia, in Italia è divenuta un testo fondante della destra italiana. “Questa è una mostra come le altre, su uno scrittore molto importante. Uno scrittore, non lo nascondo, per cui ho una certa predilezione” ha detto il ministro Sangiuliano, che in un editoriale sul “Giornale” oggi spiegava “perché ho voluto la mostra su Tolkien”. Costo dell’esibizione, che sarà aperta fino all’11 febbraio, 250mila euro.