Giorgia Meloni alle prese con i tortellini fatti in casa: il video è su Instagram

Giorgia Meloni prova a conquistare la fiducia dei bolognesi impastando dei tortelli fatti in casa. La leader di FdI ha postato tutto su Instagram.

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si prende una piccola pausa dal suo tour elettorale e decide di far vedere a tutti i suoi seguaci su Instagram come impastare dei tortellini fatti in casa.

Giorgia Meloni alle prese con i tortellini fatti in casa

La Meloni era a Bologna per continuare la campagna elettorale. La città detta “La Dotta” è nota, insieme all’Emilia Romagna in generale, per essere da sempre una roccaforte della sinistra italiana. Giorgia Meloni, che di sinistra non è, allora prova a puntare sulla simpatia per conquistare i bolognesi e si diletta ad impastare tortellini con delle professioniste del mestiere.

Il video pubblicato su Instagram

Giorgia Meloni nel suo video appare sorridente e spensierata e il suo tono è scherzoso e colloquiale.

Vedendo il pathos utilizzato durante i suoi comizi sembra di osservare quasi un’altra persona. La Meloni, prima di passare alla pratica, osserva la mano esperta di Patrizia e Lisa, poi prova ad emularle e chiede al pubblico di Instagram: “Che dite, me la sono cavata? Migliorerò“.