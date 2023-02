Giorgia Meloni allergica alla Germania? La verità della premier: "Solo alla lingua"

Giorgia Meloni allergica alla Germania? La verità della premier sta tutta in una precisazione che ha fatto dopo che era scoppiato il “caso” sul tema: “Solo alla lingua”.

La piccola polemica sulle presunte affermazioni della leader italiana si barcamena fra una vecchia intervista e una domanda pruriginosa di un cronista tedesco, ma andiamo per gradi.

Giorgia Meloni allergica alla Germania?

Ha detto Meloni: “Che io avrei detto di essere ‘allergica alla Germania’ francamente non ne ho memoria, non so quando avrei detto questa cosa”. E ancora: “Io ho detto che l’unica lingua che non sono riuscita a imparare è il tedesco e lo confermo, sul tedesco ho fallito, ma non perché fossi allergica, ma perché è una lingua complessa….”.

Insomma, Meloni non ci tiene proprio a passare per quella che non ama il paese con Berlino capitale guidato da Olaf Scholz che ha appena incontrato. In conferenza stampa era stato un giornalista tedesco a chiederle perché avesse detto di essere “allergica alla Germania”, e la Meloni aveva risposto con un gesto della mano come dire: ‘quando mai?’ facendo poi anche la faccia sorpresa mentre guardava Sholz.

La “prova” nella vecchia intervista a Senaldi

Il Fatto Quotidiano avrebbe trovato un “precedente” e spiega come “quella frase fu detta a Pietro Senaldi, in un’intervista pubblicata su Libero il 1 aprile 2019”. Si parlava di conoscenza delle lingue e la Meloni aveva risposto: “Al liceo ho studiato anche francese. E poi parlo spagnolo, imparato alle Canarie, dove viveva mio papà. Ho provato a studiare tedesco, ma non ce l’ho fatta, pur essendo una secchiona”. Poi la chiosa: “Sono allergica alla Germania anche sui libri”.