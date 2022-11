Giorgia Meloni contro i bonus: “Sono inutili, useremo in altro modo le risorse”

La Premier italiana Giorgia Meloni ritiene che sia inutile destinare le risorse dello Stato ai bonus: "Le useremo per abbassare i costi dell'energia"

Il Governo Meloni è convinto di dover far cambiare rotta all’Italia. Uno dei primi cambiamenti che il nuovo Presidente del Consiglio vuole apportare riguarda l’annullamento dei bonus che abbiamo conosciuto in questi ultimi anni.

Giorgia Meloni interviene sui social: ecco gli obiettivi del Governo

Giorgia Meloni torna a parlare delle misure che il suo Governo è pronto ad implementare prossimamente, intervenendo direttamente sui suoi profili social: “Il Governo ha giurato il 22 ottobre e in meno di due settimane ha raggiunto due obiettivi importanti. Liberare oltre 30 miliardi di euro (9,1 miliardi per il 2022 e 21 miliardi per il 2023) per mettere in sicurezza famiglie e imprese dal caro bollette e compiere il primo passo sul fronte della sicurezza energetica nazionale.”

Governo, Giorgia Meloni: “I bonus sono inutili”

La Meloni poi prosegue attaccando quella che è stata definita in più sedi la “politica dei bonus“, spiegando che ora le risorse dello Stato verranno utilizzate in altro modo: “Concentreremo le risorse a disposizione per aiutare gli italiani a far fronte all’aumento del costo dell’energia, senza disperdere risorse in bonus inutili. Non solo, il Governo ha approvato un provvedimento per implementare la produzione di gas nazionale, a patto che venga destinato a prezzi accessibili alle aziende energivore italiane.”