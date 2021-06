Giorgia Meloni contro Roberto Speranza: “La sua gestione dell’emergenza Covid è stata catastrofica”

Giorgia Meloni di nuovo contro il ministro della Salute Speranza: "La sua gestione dell'emergenza Covid è stata un disastro. I numeri parlano chiaro".

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ancora contro il ministro della Salute, Roberto Speranza, per la gestione della pandemia Covid.

“Il ministro Speranza annuncia trionfante l’abolizione dell’obbligo di mascherine all’aperto in zona bianca a partire dal 28 giugno. Quanta grazia, Ministro. Siamo tra le ultime nazioni in occidente ad abolire un obbligo assurdo, privo di qualsiasi fondamento scientifico e il Ministro della Salute ha pure la faccia tosta di rivendicare il risultato“, scrive Meloni in un post sul suo profilo Facebook.

“I numeri parlano chiaro”

Accusa, poi, il ministro per quanto fatto durante l’emergenza e, continua, per non essere riuscito ad evitare uno dei più alti tassi di mortalità da Covid al mondo.

Secondo la leader i numeri parlano chiaro: “La realtà è che la sua catastrofica gestione dell’emergenza sanitaria ha visto l’Italia tra le nazioni che hanno il più alto tasso di mortalità da Covid-19, nonostante le restrizioni più stringenti. I numeri parlano chiaro e inchiodano in maniera incontrovertibile il disastro della gestione Speranza”.

Giorgia Meloni contro il ministro Speranza: non è la prima volta

Questa, però, non è la prima critica che Giorgia Meloni rivolge al ministro della Salute. Poco tempo prima aveva sollecito il ministro Speranza e tutto il governo di riferire in Parlamento quanto accaduto con il vaccino di AstraZeneca e le nuove indicazioni sulla sua somministrazione: “Penso che sia scandaloso il pressappochismo con il quale si è trattata fin qui una materia così seria. Penso che i cittadini meritino serietà su questa materia, ho chiesto che il governo e il ministro Speranza vengano immediatamente a riferire in Parlamento su che cosa sta accadendo e si assumano la responsabilità delle proprie scelte”, aveva affermato la leader.

Giorgia Meloni e Salvini contro il ministro Speranza

Un altro episodio ha visto la deputata romana, questa volta insieme al leader leghista Matteo Salvini, attaccare il governo per la possibile proroga dello stato di emergenza: “Apprendiamo dalla stampa che il Governo Draghi starebbe pensando a una proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021. Un’ipotesi che, se confermata, sarebbe folle e che come Fratelli d’Italia ci vede nettamente contrari. Ad un anno e mezzo dallo scoppio dell’epidemia non è più accettabile che le più elementari norme della democrazia e i principi dello Stato di diritto come la libertà di movimento e d’impresa possano essere calpestati o violati dal Governo nel nome dell’emergenza”.