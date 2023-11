"Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non si sono lasciati": l'indiscrezione di Fabrizio Corona

Nelle scorse settimane Giorgia Meloni e il giornalista Andrea Giambruno si erano detti addio dopo una storia durata quasi dieci anni e dalla quale è nata nel 2016 la figlia Ginevra. Eppure, in queste ultime ore sta circolando un rumor secondo il quale la presidente del Consiglio e Giambruno starebbero ancora insieme. A lanciare “lo scoop” è l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona attraverso la pagina Instagram “Dillinger News”.

L’indiscrezione: “Tra Giambruno e Meloni non è mai finita”

La pagina social ha spiegato nel post che Corona si è recato a Roma nella giornata di mercoledì 8 novembre. Qui ha avuto modo di incontrare “fonti vicine agli ambienti che muovono la politica”. Da queste ultime sarebbe poi arrivata l’assicurazione che tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non sarebbe mai avvenuta una separazione.

“Giambruno non se ne è mai andato via di casa”

C’è dell’altro. È stato anche fatto sapere che Giorgia Meloni, per via della sua vita “complicata” è spesso assente da casa, tuttavia quando ritorna “trova i suoi cari, sua madre e soprattutto Giambruno, che non se ne è mai andato via di casa e che oltre a fare l’autore gestisce insieme alla tata la sua bambina”.