Giorgia Meloni e il funerale del centrodestra: “Non c’è più e va ricostruito”

Giorgia Meloni e il centrodestra che va "ricostruito” dopo il tracollo di una coalizione in bilico fra strategia politica e interessi di governo

Lei, Giorgia Meloni, non ha paura di fare il funerale ad un centrodestra che “non c’è più” e che “va ricostruito”, anzi ha fretta di rifondarlo lei dopo lo scacco subito dalla coalizione nelle faccende del Quirinale e dai due partiti che dal centrodestra guardavano alle logiche del governo (ancora) in carica: Forza Italia di Silvio Berlusconi e la Lega di Matteo Salvini.

Gli ex di Giorgia che oggi “stanno con Mario e Sergio”, tra l’altro ognuno per conto suo a sognare una maggioranza Ursula.

Giorgia Meloni e il centrodestra “rotto” che va ricostruito. Da lei o da loro?

Con il Corriere della Sera perciò Meloni post Mattarella bis ci ha parlato in modalità aspide e non le ha mandate a dire: “Oggi il centrodestra per come lo abbiamo visto non c’è più, ricostruiremo quello che oggi si è rotto“.

E quella prima persona plurale già innesca un quesito nel quesito. In merito all’opportunità di eleggere al Colle un Presidente d’area Meloni ha parlato di “enorme occasione sprecata”. Ed ha anche spiegato perché: “Avevamo i numeri, come maggioranza relativa, almeno per dare le carte. Ma nella coalizione molti non lo hanno voluto”.

Quello che Meloni dice di non aver capito di Salvini e quello che lei invece sa benissimo: il bivio fra coalizione ed esecutivo

Con i “molti” si è andati alla polpa e la polpa è per esempio quella del liscione che Matteo Salvini ha fatto alle forze che volevano un Mattarella bis. A Meloni fa troppo male ammettere che lui, Salvini, di quelle forze ci faceva e ci fa parte prima ancora di fare parte della coalizione però lo sa. “Non l’ho capito, lo trovo incomprensibile. Ho scoperto dalle agenzie che avrebbe votato Mattarella.

L’unica ipotesi alla quale tutti i leader del centrodestra avevano detto no con apparente convinzione”.

“C’eravamo tanto fotografati” ma ora basta: “Non siamo alleati e loro hanno fatto un baratto”

E un chiarimento a babbo morto, anzi, a vedere Draghi ancora a Palazzo Chigi, “a nonno salvo?”. Meloni avrà tanti difetti ma non quello dell’accademia inutile, cosa vuoi chiarire adesso che dal suo punto di vista il danno è fatto? “Non credo ci sia molto da chiarire”. Poi l’affondo che è anche epitaffio delle tante foto scattate insieme: adesso come adesso lei, Salvini e il Cav “no”, non sono alleati. Mi sembra che abbiano preferito l’alleanza col centrosinistra, sia per Draghi sia per Mattarella. Hanno barattato sette anni di presidente della Repubblica con sette mesi di legislatura, o se vogliamo di stipendio“.