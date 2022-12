Giorgia Meloni è "La Duce" secondo la classifica di Politico

Giorgia Meloni è stata definita “La Duce” nella classifica annuale stilata da Politico relativa alle persone più influenti al mondo.

Secondo la testata statunitense la premier italiana sarebbe alla guida dei “disgregatori”, nonostante gli sforzi da parte di Fratelli d’Italia di presentarsi come “non minacciosa”. Come spesso accade, l’Italia risulta essere ancora in testa almeno in una delle categorie di Politico.

Nel 2021 era stato Mario Draghi ad avere un ruolo predominante, ossia quello di persona più potente d’Europa nel 2022. Questa volta è toccato a Meloni, inserita però nella categoria dei “disrupters”.

La figura più influente del continente per il 2023 sarà invece Volodymyr Zelensky.

Meloni definita “La Duce”: le “giustificazioni” di Politico

Politico ha cercato di giustificarsi per una simile (e controversa) denominazione riguardante Meloni: “Il nuovo primo ministro italiano, Giorgia Meloni, sta facendo ogni sforzo per presentarsi come non minacciosa – si legge – Certo, l’aizzatrice di estrema destra una volta sosteneva l’uscita dell’Italia dall’Eurozona e si è opposta alle sanzioni contro Mosca dopo che la Russia ha invaso la Crimea nel 2014”.

Sempre il media USA afferma che la premier italiana abbia affrontato le “radici fasciste del suo partito” prima delle elezioni di settembre sconfessando (tramite una dichiarazione video) l’ideologia in lingua francese, spagnola e inglese, paragonando le sue opinioni politiche ai repubblicani statunitensi, conservatori britannici e al Likud israeliano.

Politico parla di “brand washing”

Secondo Politico, quello di Giorgia Meloni è stato un tentativo di “brand washing”, ossia, un modo per ripulire la faccia del suo partito e della sua persona da un passato che per la testata è legato alla tradizione fascista e neofascista italiana.

Politico ha rincarato la dose affermando: “Quando gli eurocrati non stanno a guardare, la Meloni dà il massimo, inveendo contro l’immigrazione e la ‘propaganda di genere'”.