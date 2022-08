Giorgia Meloni e la foto con la madre: “Non potrei mai giudicare chi vive il problema dell’obesità”

Giorgia Meloni attaccata per aver considerato i disturbi alimentari una "devianza", ma lei risponde "Come potrei, anche mia mamma è obesa".

Giorgia Meloni risponde alle critiche sulle “devianze giovanili” pubblicando un post con foto allegata insieme a sua mamma, che soffre di obesità.

Le critiche allo spot elettorale di Giorgia Meloni

La leader di Fratelli d’Italia ha recentemente pubblicato un breve video a scopo elettorale in cui sottolinea la necessità di investire su sport e giovani: «Dobbiamo coltivare il talento, combattere le droghe e le devianze, crescere generazioni di nuovi italiani sani e determinati, carichi di quei valori che solo lo sport può dare».

Tra le devianze citate nel post originario di Meloni erano presenti anche diversi disturbi alimentari, tra cui l’obesità e l’anoressia. E proprio a causa di questa inclusione era stata attaccata, per aver considerato i disturbi alimentari come “devianze giovanili“, alla pari di problemi di alcolismo, tabagismo e ludopatia.

Il post con la mamma di Giorgia Meloni

La replica della Meloni non si è fatta attendere, Anche questa volta è arrivata via social, attraverso un lungo post in cui trova spazio una foto intima della leader di FdI e sua mamma:

«Questa è Anna, la mia mamma, la persona alla quale devo tutto. Soffre di obesità da quando, più giovane, ebbe una depressione perché era rimasta senza lavoro a crescere sola due figlie. Da ragazza anche io ero obesa […]. Ecco, da giorni mi sento dire che considero deviati gli obesi. Qualcuno pensa davvero, in coscienza, che io possa considerare deviata mia madre, una delle persone che amo di più al mondo, o me stessa?».

Questo il contenuto del messaggio della Meloni, che infine sollecita gli oppositori politici a dibattere di temi di governo, e di non attaccarla personalmente.