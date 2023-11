Il premier italiano Giorgia Meloni è stato elogiato da Politico Europe come il leader più concreto dell’Unione Europea, ottenendo il primo posto nella categoria “Doers”, riservata a coloro che si distinguono per l’efficacia nell’attuazione delle proprie politiche.

Giorgia Meloni, secondo politico.eu: leader concreto

Descritta come un “camaleonte”, Meloni sorprende per via del suo approccio politico verso la Russia, descritto come ambizioso, fermo e diretto. Politico.eu evidenzia inoltre l’importanza dell’anno elettorale imminente per Meloni, anche in qualità di presidente dei Conservatori e Riformisti europei, suggerendo possibili alleanze post-elettorali che potrebbero ridefinire il panorama politico europeo.

L’ascesa del premier Meloni ha provocato reazioni contrastanti, con i centristi preoccupati e l’Ucraina che si aspettava un atteggiamento più morbido nei confronti della Russia.

Giorgia Meloni, nella classifica con altri leader

Tuttavia, Giorgia Meloni ha sorpreso, attuando riforme costituzionali e consolidando un discreto seguito. La classifica di Politico.eu include anche altri leader influenti, con Donald Tusk al primo posto, seguito da Ursula von der Leyen e Emmanuel Macron.