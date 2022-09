Giorgia Meloni festeggia la vittoria alle elezioni in palestra: il video con il personal trainer di Ilary Blasi

Dalle urne alla palestra. Ecco come Giorgia Meloni ha deciso di festeggiare la vittoria alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre.

Giorgia Meloni festeggia la vittoria alle elezioni in palestra: il video

Giorgia Meloni ha deciso di smaltire l’adrenalina post elezioni con una sessione di allenamento in palestra. Dopo la vittoria, quindi, la leader di Fratelli d’Italia ha voluto trascorrere la prima mattina da premier in pectore con il suo personal trainer Fabrizio Iacorossi, titorare della XCross Roma Training situata in zona Mostacciano. Proprio Iacorossi ha deciso di pubblicare sul suo account Instagram un video che lo ritrae insieme alla Meloni in un simpatico siparietto.

“Buongiorno, oggi è lunedì… ci sono lunedì e lunedì…”, ha scritto il personal trainer inquadrandosi con il cellulare all’ingresso della palestra quando poi spunta alle sue spalle una sorridente leader di FdI in felpa grigia.

“Noi ci alleniamo, ci sfogliamo un pochino, abbassiamo la tensione e ci prepariamo per…”, ha continuato Iacorossi. Ma a questo punto la frase viene completata dalla Meloni che esclama: “…per grandi cose”.

Dopo risate e invio di baci ai followers, il personal trainar – che è lo stesso di Ilary Blasi e Emma Marrone – ha concluso il breve video con un “daje”.

Il personal trainer di Ilary Blasi

Fabrizio Iacorossi è stato anche il personal trainer di Francesco Totti dopo che il calciatore ha smesso di giocare anche se il preparatore di fiducia dell’ex capitano è e sarà sempre Vito Scala. Dopo la separazione tra Ilary Blasi e Totti, tuttavia, i rapporti del personal trainer con il calciatore si sono interrotti. Intatta, invece, la relazione con la conduttrice de L’Isola dei Famosi che è, del resto, anche molto amica della moglie di Iacorossi, Noemi Bonomo.

Proprio con quest’ultima, la Blasi ha recentemente fatto la sua prima apparizione pubblica dopo la separazione al Teatro dell’Opera di Roma. Qui, le due donne hanno assistito al balletto dell’étoile Eleonora Abbagnano, compagna dell’ex difensore romanista Federico Balzaretti ed ex compagno di squadra di Totti.