Home > Video > Giorgia Meloni: "Il governo ha avviato la guerra contro le occupazioni abusive" Giorgia Meloni: "Il governo ha avviato la guerra contro le occupazioni abusive"

"Questo governo ha dato il via alla propria guerra contro le occupazioni abusive. Si è cominciato a fare quello che non veniva fatto prima ovvero a procedere con sgomberi delle case occupate abusivamente. A Roma sono stati sgomberati, nelle ultime settimane, 10 alloggi dell'edilizia residenziale pubblica in parte occupati da famiglie criminali più tre alloggi privati e uno dell'Inps. A Milano è stato sgomberato un complesso immobiliare di case popolari, un totale di 91 occupazioni abusive, e un edificio scolastico interamente occupato da extracomunitari. A Torino sono stati sgomberati 11 alloggi, a Napoli 16 occupati da persone legate alla criminalità organizzata e così a Foggia, con altri 17 alloggi sgomberati. È un lavoro che intendiamo continuare a portare avanti: è finita l'era nella quale lo Stato si gira dall'altra parte di fronte alla criminalità e a chi non rispetta le regole". Così il premier Meloni nel corso della rubrica "Gli appunti di Giorgia".