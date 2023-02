Home > Video > Giorgia Meloni in Svezia per incontrare il premier. I temi: sostegno all'Ucra... Giorgia Meloni in Svezia per incontrare il premier. I temi: sostegno all'Ucraina, materie economiche, migranti

"Questa giornata è dedicata alla preparazione del prossimo Consiglio Europeo straordinario nel quale verranno discusse materie centrali anche per l'italia. Le due principali, al netto del sostegno all'Ucraina, sono le materie economiche, la competitività delle imprese e la gestione dei flussi migratori. Ho ritenuto che fosse un buon modo venire qui in svezia, che ha appena assunto la presidenza di turno del consiglio europeo con un governo nuovo. stiamo raccontando la posizione italiana: non limitarsi, in materia economica, la tema degli aiuti di stato. E sulla migrazione l'Italia ha richiamato l'attenzione sulla rotta mediterranea, sulla difesa dei confini esterni. Stiamo avendo dei colloqui a 360 gradi per arrivare a delle sintesi possibili che possano tenere in conto gli interessi italiani". Così il premier Giorgia Meloni al suo arrivo in Svezia per incontrare il premier Kristersson.