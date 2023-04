Giorgia Meloni incontra i sindacati: "Cdm primo maggio non è mancanza di rispetto"

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha annunciato provvedimenti chiave per il mondo del lavoro: "Un bel modo per celebrare il primo maggio".

Il primo maggio per il Governo Meloni sarà un giorno chiave. Il presidente del Consiglio, dopo aver incontrato i sindacati, ha annunciato che verranno varati provvedimenti in tema lavoro a cominciare dal taglio del cuneo fiscale per i redditi inferiori a 25 mila euro. Sul reddito di Cittadinanza che verrà sostituito dall’assegno di inclusione ha tenuto a fare una precisazione.

Giorgia Meloni incontra i sindacati: “Prenderemo provvedimenti utili per il mondo del lavoro”

Proprio in merito ai provvedimenti che il Governo si preparerà a varare, il presidente del Consiglio ha spiegato: “Prenderemo provvedimenti utili per il mondo del lavoro, che variamo in un giorno simbolico e sui quali riteniamo utile un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali”. Quindi ha aggiunto: “Non è un appuntamento una tantum ma un ulteriore segnale del fatto che il governo ritiene il confronto con le parti sociali molto importante”.

“…anche questo è un modo per festeggiare il primo maggio”

Giorgia Meloni è poi entrata nel dettaglio spiegando che “Nei provvedimenti di lunedì ci sono anche norme significative in tema di sicurezza sul lavoro”. Ha poi proseguito: Arriviamo al 6% del taglio sotto i 35mila euro e al 7% sotto i 25mila euro, fino alla fine dell’anno”.

Infine ha aggiunto che per quanto riguarda il nuovo assegno di inclusione che sostituirà il reddito di cittadinanza verrà fatto un chiaro distinguo tra i cittadini in grado di lavorare e chi non sarà in grado di farlo.