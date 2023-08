Con l’estate che è ormai entrata nel vivo e il mese di agosto iniziato, anche Giorgia Meloni si concede qualche giorno di vacanza. Il presidente del consiglio dei Ministri ha scelto la Puglia come meta per passare un po’ di tempo con la sua famiglia. Solo qualche giorno di break, per poi ritornare operativa in vista dei tanti impegni che le riserverà il mese di settembre.

Le vacanze di Giorgia Meloni, ferie in Puglia con il compagno e la figlia

Manca solo un appuntamento a Giorgia Meloni prima di potersi concedere le meritate ferie estive: si tratta del consiglio dei Ministri fissato per il prossimo lunedì. Subito dopo, la premier volerà in Valle d’Itria insieme al compagno Giambruno e la figlia Ginevra, che spesso negli scorsi mesi abbiamo visto accompagnare la madre nei suoi impegni lavorativi. Non saranno vacanze molto lunghe per la Meloni, che al suo rientro a Palazzo Chigi è attesa da tantissimi impegni già calendarizzati.

Gli impegni di settembre: il calendario di Giorgia Meloni

Un premier, si sa, non può mai essere del tutto in vacanza e, qualora dovesse capitare qualcosa di non programmato, Giorgia Meloni sarebbe pronta a ritornare immediatamente operativa. Se così non fosse, però, la premier riuscirà a godersi le ferie fino agli sgoccioli di agosto. Con l’inizio di settembre, poi, dovrà fare ritorno a Roma, per prepararsi al suo primo impegno della nuova stagione. Nella prima settimana di settembre, infatti, Meloni è attesa in Grecia, dove ci sarà il ‘bilaterale’ con il primo ministro Kyriakos Mītsotakī. Subito dopo andrà in India per il G20 a New Delhi e, infine, a New York per prendere parte alla 78esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Anche ottobre sarà un mese ricco di impegni per il nostro presidente del consiglio che si sposterà prima a Granada e a Tel Aviv e poi a Bruxelles per il Consiglio europeo ordinario del 27 e 28 del mese.