Giorgia Meloni: non vedo questa vittoria del centrosinistra

Roma, 5 ott. (askanews) – “Vi dico la verità, io mi sono svegliata stamattina e ho visto che tutti i quotidiani aprivano con queste notizie che raccontavano di una stragrande vittoria del centrosinistra, di un crollo della destra e perfino di un risultato non buono di Fratelli d’Italia”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha commentato i risultati del primo turno di amministrative insieme al candidato a sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti, il più votato nella Capitale, che ora andrà al ballottaggio contro il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri.

“I numeri dicono questo di questa tornata di elezioni amministrative – ha spiegato Meloni -: c’era una regione al voto ed è stata stravinta dal centrodestra, c’erano sei capoluoghi di Regione al voto, cinque erano in mano alle sinistre complessivamente intese, uno era in mano al centrodestra. Oggi il dato è che tre sono stati confermati dal centrosinistra e altre tre sono rimandati al ballottaggio. Cioè oggi, 5 ottobre 2021, la sinistra non guadagna neanche un capoluogo di regione, quindi questa vittoria io francamente non la ravviso”.