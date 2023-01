Home > Video > Giorgia Meloni parla della situazione economica italiana Giorgia Meloni parla della situazione economica italiana

"Ho visto governi che avevano questa necessita di comunicare ogni giorno un'iniziativa diversa, spesso però quelle iniziative non erano soluzioni. Io vorrei lavorare sulle soluzioni. La situazione in Italia è più solida di quanto si voglia far credere." Le parole della Premier.