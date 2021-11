Giorgia Meloni percepisce 3 stipendi pari a 72 redditi di cittadinanza? Assolutamente no, ma è tornato il meme romanesco che la mette nella "Casta"

Giorgia Meloni percepisce 3 stipendi pari a 72 redditi di cittadinanza? Chiariamola subito ché per restare in tema di romanesco di “fregancce” in giro che ne sono anche troppe: no, non li percepisce affatto, ma sui social è tornato il meme che vede la leader di Fratelli d’Italia “proclamare i suoi guadagni” a corredo di foto che la ritraggono in atteggiamento “di sufficienza”.

Giorgia Meloni “percepisce 3 stipendi” e sui social molti “abboccano”

Ovviamente si tratta di una fake, neanche tanto virale a dire il vero. Il testo con citazione liberamente attribuita a Giorgia Meloni sul Reddito di Cittadinanza recita: “I miei tre stipendi? Poco più di settantadue redditi di cittadinanza al mese, qual è er problema?”.

Già da un anno circola la bufala su Giorgia Meloni che percepisce 3 stipendi

Tutto in regola per far “indinniare” il mondo dei social dunque, se non fosse che si sta parlando di una bufala stagionata. Open spiega che iniziò a circolare nel 2020 nei gruppi frequentati dai sostenitori della misura del M5S che in questi giorni è in revisione da parte dell’esecutivo. E i dati a conforto del fatto che di fake si tratta sono evidenti: innanzitutto perché Giorgia Meloni non ha mai pronunciato quelle parole con una fonte accertata e credibile.

Secondo qualcuno Giorgia Meloni percepirebbe 47mila euro al mese.

Lo “scandalo” di Giorgia Meloni che percepisce 3 stipendi, ma uno è sbagliato e gli altri due non ci sono mai stati

Tuttavia le dichiarazioni dei redditi che ovviamente sono pubbliche presso la Camera dei Deputati non danno affatto questa cifra. Già nel 2020 girava la bufala per cui la Meloni percepirebbe lo stipendio come deputata, europarlamentare e consigliere comunale a Roma.

Ci sono solo alcuni dati: la Meloni non è stata eletta al Parlamento europeo e a Roma non percepisce alcun gettone presenza. Il meme “farlocco” circolava già nel 2020 in diversi post Facebook, come uno ad esempio che venne pubblicato nel sedicente gruppo “Marco Travaglio&Peter Gomez”.