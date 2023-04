Anche Giorgia Meloni riesce a concedersi una giornata di completo relax. La premier è stata pizzicata insieme al compagno Andrea Giambruno e alla loro piccola Ginevra, in un’atmosfera di assoluta normalità.

Giorgia Meloni pizzicata in relax con il compagno Andrea e la figlia

Il settimanale Chi ha pizzicato Giorgia Meloni durante una giornata di relax. La presidente del Consiglio è stata beccata al centro commerciale sulla Laurentina a Roma, insieme al compagno Andrea Giambruno e alla loro figlia Ginevra.

Giorgia Meloni al centro commerciale con la famiglia

Come qualsiasi altra famiglia, anche Giorgia Meloni, Andrea e Ginevra hanno trascorso la domenica in un centro commerciale. La premier, ovviamente, è un po’ infagottata, in modo da evitare l’assalto di seguaci e non. Indossa un look casual, ma il cappello e gli occhiali da sole contribuiscono a renderla meno riconoscibile.

Meloni, il compagno e la figlia si mescolano alla folla

Giorgia, Andrea e la piccola Ginevra si sono mescolati alla folla. La famigliola al completo si è recata in un negozio di giocattoli e in uno di abbigliamento. Ovviamente, tra una compera e l’altra, la Meloni e Giambruno non mancano di scambiarsi qualche tenerezza, baci compresi. D’altronde, il loro amore è sempre stato più forte di ogni schieramento politico.