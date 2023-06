Nella giornata di oggi, giovedì 8 giugno, il cancelliere tedesco Olaf Scholz è stato accolto dal picchetto d’onore di Palazzo Chigi dove ha avuto l’occasione di incontrare la premier Giorgia Meloni. Insieme, i due leader europei hanno discusso per cercare di sviluppare un piano d’azione congiunto fra i nostri Paesi, soprattutto in riferimento al tema dei migranti e a quello della sicurezza sul territorio europeo.

Giorgia Meloni, che qualche mese fa aveva fatto visita a sua volta alle istituzioni tedesche, ha così commentato in conferenza stampa i rapporti del nostro Paese con la Germania:

Siamo consapevoli che un dialogo aperto e proficuo sia fondamentale per far avanzare soluzioni europee alle sfide complesse che abbiamo davanti: la Germania sa che senza l’Italia e le nazioni di frontiera è molto più difficile avere una politica migratoria migliore di quella attuale.

Ecco dunque che la premier, a questo punto, ha manifestato le sue speranze rispetto alla collaborazione tra i due Paesi in materia di politiche migratorie:

Se noi non affrontiamo il tema dei confini esterni dell’Unione europea, se non combattiamo il traffico illegale di esseri umani sarà molto più difficile affrontare le sfide che abbiamo di fronte

Meloni, che con Scholz ha anche avuto la possibilità di discutere dei finanziamenti Fmi alla Tunisia, ha affrontato inoltre con Scholz il delicato tema del supporto all’Ucraina nel contesto dell’occupazione russa, che prosegue da ormai più di un anno. A riguardo, il cancelliere tedesco ha commentato:

L’aggressione russa all’Ucraina ha cambiato radicalmente il contesto di sicurezza. La compattezza europea è un punto di forza, il presidente russo Vladimir Putin non aveva fatto conti con questo, ha sottostimato l’Europa. Assieme siamo al fianco dell’Ucraina, che appoggiamo con le armi, con l’addestramento militare e lo faremo fino a quando sarà necessario.

Prima dell’incontro con Meloni, Scholz aveva avuto l’occasione di essere intervistato dal Corriere della Sera. Al giornale, il leader teutonico si è impegnato nei confronti dell’Italia rispetto alla delicata crisi dei migranti, che giungono ormai quotidianamente sulle nostre coste alla disperata ricerca di salvezza. Scholz ha commentato, a proposito:

Dopo la visita inaugurale della presidente del Consiglio a Berlino qualche mese fa, sono ora io a recarmi a Roma per colloqui politici con lei e con il presidente della Repubblica. Lavoriamo bene insieme a livello dell’Unione europea, nell’ambito della Nato e del G7. […] Le relazioni tra Italia e Germania sono strette, basate sulla fiducia e molto solide. E questo vale anche per la cooperazione con il governo italiano. […] Non possiamo lasciare l’Italia e gli altri Paesi da soli, ma dobbiamo adottare un approccio di solidarietà e responsabilità. La Germania da parte sua è particolarmente colpita dall’immigrazione secondaria.