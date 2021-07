Giorgia Meloni si è vaccinata a Roma contro il Covid

La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni si è vaccinata: ha effettuato la prima dose di siero anti Covid in un hub della capitale.

Dopo Matteo Salvini, anche Giorgia Meloni si è vaccinata contro il Covid: stando a quanto appreso dall’Adnkronos, la leader di Fratelli d’Italia si sarebbe sottoposta in mattinata alla prima dose.

Giorgia Meloni vaccinata

Come annunciato poco prima durante la trasmissione Mornini g News in onda su Canale 5, l’esponente politica non ha postato la fotografia della vaccinazione sui suoi canali social: “Io mi vaccino.

Non credo che mi farò la foto e non credo che questo sia il modo corretto di fare la campagna vaccinale. I politici danno il buon esempio non mettendo le foto ma risolvendo il problemi”.

Giorgia Meloni si era già detta più volte favorevole al vaccino e aveva ribadito la sua posizione anche durante la presentazione del suo nuovo libro al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta: “Non sono no vax, mia madre l’ho portata correndo cinque mesi fa perché è obesa e immunodepressa“.

Discorso diverso invece per la figlia, che non farebbe vaccinare “neanche in catene” perché mancano ancora studi approfonditi sugli effetti del siero anti Covid sui bambini.

Giorgia Meloni vaccinata: niente foto sui social

La leader di Fratelli d’Italia si è vaccinata qualche giorno dopo Matteo Salvini, che per quanto riguarda la foto sui social ha scelto la stessa strada mostrando solo un accenno del codice QR (probabilmente quello della prenotazione e non il green pass, rilasciato due settimane dopo la prima dose) in una fotografia che lo riprendeva mentre beveva un caffè.

Entrambe le vaccinazioni sono giunte poco tempo dopo la conferenza stampa in cui Mario Draghi ha illustrato il nuovo decreto sull’estensione del green pass. Un tema su cui Giorgia Meloni si è detta contraria: “Non ci rendiamo conto di quanto stiamo picconando il nostro stato di diritto“.