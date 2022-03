Giorgia Meloni si esprime su un eventuale viaggio in Polonia

Giorgia Meloni dubbiosa su un viaggio in Polonia nel prossimo futuro: "Dipende cosa vado a fare".

Il leader della Lega Matteo Salvini vorrebbe che anche altri politici andassero in Polonia, come fatto da lui stesso. Ai cronisti, Giorgia Meloni, esprimendosi su di un eventuale viaggio da parte sua nel paese confinante con l’Ucraina, ha dichiarato: “Io in Polonia? Dipende a fare cosa, non lo so.

Non sono cose sulle quali si decide così…”.

Giorgia Meloni sul catasto: “Qualcosa non torna”

Giorgia Meloni ha parlato anche della situazione catastale affermando: “Qualcosa non torna, tra quanto detto dal premier in Aula, e quello che c’è scritto nei documenti del governo che lui presiede, lui dice che per la vicenda delle nuove stime catastali le tasse non torneranno, ma come detto da Fratelli d’Italia in Aula nei documenti si parla di riequilibrio della tassazione”.

Meloni ha poi osservato: “Qualcuno dovrebbe chiarire, il governo che mette in dubbio la sua esistenza sull’approvazione delle nuove stime catastali, allora qualcosa non torna, mi pare che le priorità siano altre”.

La risposta all’insulto di Sergio Camin

Giorgia Meloni ha postato sui social un insulto da parte del giornalista Sergio Camin che parrebbe rivolto a lei: “Un grande abbraccio alle donne, ma non a tutte, ho certezza che la percentuale di teste di minchia tra le donne sia la stessa degli uomini, le donne però sono più numerose”.

Sotto la frase offensiva la foto della stessa Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ha ribattuto: “Ecco le parole che mi dedica questo signore, giornalista pubblicista, nella giornata internazionale della donna. E questo sarebbe fare informazione? Provate ad immaginare cosa sarebbe accaduto se un giornalista di destra avesse dedicato le stesse parole a una rappresentante politica di sinistra…”.