"Non facciamo brutte figure", poi il pugliese spiega: Giorgia Meloni spettatrice dello show di Zalone, che la prende in giro

Al Brancaccio di Roma lei ci è arrivata per ridere e non è uscita delusa, Giorgia Meloni spettatrice dello show di Checco Zalone, che la prende in giro. La premier era con il compagno Andrea Giambruno e l’attore comico non l’ha certo risparmiata. Per la prima del nuovo spettacolo di Checco Zalone la Meloni era in sala con il compagno Andrea Giambruno e il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi.

Giorgia Meloni allo show di Zalone

Perciò dopo i convenevoli di rito la premier si è goduta le due ore di show del comico, che con “Amore+Iva” ha sfornato l’ennesimo successo. E la Meloni ha riso anche per sé, dato che Zalone non l’ha risparmiata certo. Ha detto il comico: “Non mi fate fare figuracce che ha preferito venire qui da me al karaoke con Macron”. I media spiegano che non c’era solo Meloni ad assistere ma molti altri vip: Bebe Vio, Gianmarco Tamberi, Giovanni Malagò per esempio. E con loro anche il sindaco di Capurso, Francesco Crudele, primo cittadino della cittadina di origine di Zalone in provincia di Bari. Pochi giorni fa al Corriere delle Sera, Zalone aveva spiegato in aneddoto il suo primo incontro con la Meloni.

La vacanza e l’aneddoto sulla premier

“Ero in vacanza in Puglia con gli amici delle mie figlie, tutti fascistoni. Quindi tutti fan suoi. Anche lei era in vacanza lì vicino. E mi mandò un Whatsapp chiedendo di incontrarmi. Si solito non incontro i politici però non volevo deludere i miei amici. Pensai a un caffè in gran segreto, ma loro si ribellarono: ‘La devi invitare a pranzo a Giorgia’. Così le ho mandato questo messaggio Whatsapp: ‘Abbiamo affittato un villino anni ’80 (condonato). Ci sono panzerotti, riso patate e cozze, parmigiana, latticini. Hai allergie o intolleranze oltre quelle che conosciamo?’“.