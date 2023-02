Giorgia Meloni sulle elezioni regionali: "Sono importanti. Andate a votare"

Chiuso il capitolo del festival di Sanremo per moltissimi italiani è arrivato il momento di recarsi alle urne.

Nel Lazio e in Lombardia, i cittadini sono chiamati a scegliere il presidente della regione. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un appello invitando i cittadini a recarsi alle urne: “È una elezione importante” ha dichiarato.

All’uscita dal seggio di Roma nel quale si è recata a votare, Giorgia Meloni ha dichiarato: “È una elezione importante, e quindi spero che l’affluenza sia adeguata a una scelta come quella che si deve fare per ragioni così strategiche per la nazione.

Quindi, andate a votare”.

Conte: “Chi non vota lascia decidere agli altri”

Nel frattempo è anche arrivato il commento del capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: “Io ricordo sempre che chi rimane a casa e non vota non è vero che non sceglie ma lascia scegliere agli altri. E questo non è bello per una democrazia. Quindi quanti più voti ci saranno, maggiore salute avrà la democrazia e maggiore possibilità avranno i cittadini di incidere nella politica regionale”.

Calenda: “Importante scegliere la persona più preparata”

Anche Calenda ha detto la sua sull’importanza di votare in queste elezioni: “Bisogna andare a votare in modo libero e consapevole e non per appartenenza, ma perché si crede che la persona in questione sia la più preparata come se fosse un colloquio di lavoro”.