Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposati in segreto: la foto delle nozze

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono detti il grande sì: la prima foto del matrimonio segreto della popolare coppia

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in gran segreto, pubblicando poi il medesimo post sui rispettivi profili social. L’ex velina sarda e il campione di nuovo marchigiano hanno così comunicato la splendida notizia ai loro fan, immortalando il momento più bello della loro storia d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

“Abbiamo detto SI 🤍🤍🤍 C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti, e sì, c’erano anche le mascherine…”, scrivono entrambi nella didascalia a corredo dello scatto in bianco e nero.

“Ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita”.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati: «Abbiamo detto sì» – Vanity Fair Italia https://t.co/NHVKTupiUb via @GoogleNews — liviana69 (@lillydessi) May 13, 2021

Giorgia e Filippo si giurano amore eterno

Sia Giorgia Palmas che Filippo Magnini hanno inoltre continuato affermando: “Arriverà poi anche il giorno che SI lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico. Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora”.