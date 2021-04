Giorgia Palmas, il battesimo della figlia Mia: “Una piccola festa tutta per te”

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno finalmente celebrato insieme ai loro cari il battesimo della loro bambina, Mia.

Il 25 settembre è nata la piccola Mia, prima figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. A 8 mesi dalla nascita della bambina la coppia ha deciso di festeggiare il suo battesimo con un intimo party.

Giorgia Palmas: il battesimo della figlia

In occasione del battesimo di sua figlia Mia Giorgia Palmas ha scelto un tailleur bianco, in tono con l’abito scelto per la bambina, la torta e le decorazioni con cui la coppia ha accolto i pochissimi familiari ammessi all’evento. A causa delle norme in vigore per l’emergenza Coronavirus, la coppia ha dovuto rinunciare a festeggiare in grane, ma la festa è stata comunque un momento di gioia: “Tanti Auguri piccolina nostra, che la luce e l’Amore di Dio ti protegga per tutta la Vita.

Un giorno di (piccola) festa tutto per te, tra di noi a casa con tanti sorrisi sinceri e pieni d’Amore, nel giorno in cui compi 7 mesi”, ha scritto la showgirl in un post via social dove si è mostrata sorridente accanto alla bambina e alla sontuosa torta scelta per l’occasione.

Insieme a loro era ovviamente presente anche la sorella maggiore di Mia, Sofia, nata dall’amore tra Giorgia Palmas e Davide Bombardini.

Giorgia Palmas: la nascita di Mia e le nozze rinviate

Giorgia Palmas e Filippo Magnini avevano deciso di convolare a nozze proprio quando avevano scoperto di attendere la loro prima figlia insieme. Purtroppo a causa dell’emergenza Coronavirus la coppia ha dovuto momentaneamente rinunciare al matrimonio, e in tanti tra i loro fan si chiedono quando i due potranno finalmente convolare a nozze.

Nonostante abbiano rimandato i fiori d’arancio a data da destinarsi, oggi i due sono più felici che mai accanto alla piccola Mia e a sua sorella Sofia.

Giorgia Palmas: l’amore per Magnini

La showgirl ha trovato la vera felicità accanto a Filippo Magnini, che finalmente sembra aver dimenticato la sua lunga e travagliata storia d’amore con Federica Pellegrini. Stando a indiscrezioni i rapporti tra i due non si sarebbero conclusi nel migliore dei modi, e la nuotatrice non sarebbe stata invitata al matrimonio del suo ex fidanzato. Filippo Magnini ha confessato che quello da lui provato per Giorgia Palmas sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine e non ha nascosto che gli sarebbe piaciuto costruire presto una famiglia insieme a lei.