Giorgia Palmas è incinta del terzo figlio? L’ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di vuotare il sacco, rivelando se lei e Filippo Magnini stanno per allargare nuovamente la famiglia.

Giorgia Palmas è incinta?

Sposata dal 2021 con Filippo Magnini, Giorgia Palmas ha due figlie. La prima si chiama Sofia, ha quindici anni ed è nata dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini. La seconda, invece, si chiama Mia ed è venuta alla luce due anni fa dal grande amore che la lega al campione di nuoto. Possibile che sia incinta del terzo figlio? E’ questa la domanda che le hanno rivolto i fan sui social.

Giorgia ha risposto senza peli sulla lingua.

Giorgia Palmas vuota il sacco

La Palmas, senza giri di parole, ha dichiarato:

“Sarebbe bellissimo, ma siamo grandicelli e con due ragazze da seguire per bene in tutto, tutte le loro tappe… però certo chissà. La vita è un viaggio meraviglioso”.

Per il momento, Giorgia esclude una terza gravidanza, ma non esclude che in futuro possa diventare mamma ancora una volta.

Giorgia: i nomi per un eventuale terzo figlio

Anche se la Palmas non è in attesa del terzo figlio, ha comunque confidato ai fan i nomi che più le piacciono in questo momento. Ha dichiarato: