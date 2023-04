Nel giorno del 21° anniversario della morte di Alex Baroni, l’ex fidanzata Giorgia l’ha ricordato con un post struggente. Le sue parole sono un pugno al cuore.

Giorgia ricorda Alex Baroni nel giorno del 21° anniversario

Sono trascorsi 21 anni dalla morte di Alex Baroni e l’ex fidanzata Giorgia non poteva che ricordare quel terribile giorno. Il cantante è deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione Clodia. Dopo 25 giorni di ricovero in ospedale, il 13 aprile 2002 è stato dichiarato morto.

Le parole di Giorgia

Tramite il suo profilo Twitter, Giorgia ha dedicato parole struggenti ad Alex, morto a soli 35 anni. La cantante ha scritto:

“Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano”.

Le parole di Giorgia sono un pugno al cuore. Dal 2002 ad oggi, la cantante non ha mai saltato un anniversario, dedicando un pensiero all’ex fidanzato.

Giorgia e Alex Baroni: un grande amore

Giorgia e Alex Baroni hanno avuto una relazione molto lunga. Si sono lasciati poco prima di quel “maledetto giorno“. Lo scorso anno, nel giorno del 20° anniversario, la cantante lo aveva ricordato così: “20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno e artista irripetibile, il tempo non cancella niente“.