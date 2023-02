Giorgia Soleri abbandona i social: "Vorrei farvi provare per 10 minuti il mio dolore"

Giorgia Soleri, modella e attivista legata a Damiano David dei Maneskin, ha deciso di disattivare i suoi profili social dopo essersi sfogata contro i suoi haters.

Giorgia Soleri via dai social

Nelle ultime ore Giorgia Soleri si è sfogata contro i suoi detrattori e, a seguire, ha cancellato i suoi canali social principali. La modella non ha fatto segreto di soffrire di alcune patologie invalidanti, come la Vulvodinia e la Fibromialgia, e per questo è stata spesso presa di mira dai leoni da tastiera, che hanno dato prova di non crederle o hanno sminuito e minimizzato le questioni.

Prima di cancellare i suoi profili, Giorgia Soleri si è sfogata affermando: “Devo sorbirmi ‘sta gente, che dopo due minuti su Google si sente in diritto di negare, sminuire, invalidare il mio dolore”, e ancora: “Io una malattia cronica, non la augurerei nemmeno al mio peggior nemico, ma ammetto che vorrei farvi provare 10 minuti del mio dolore”.

Al momento non è dato sapere se la modella cambierà idea e tornerà a riattivare i suoi profili o se la sua sia stata una scelta definitiva.

Giorgia Soleri ha cercato di sensibilizzare la sua platea social sui problemi derivati dalle sue patologie e ha contribuito a far sì che venisse fatta una proposta di legge per riconoscere alcuni di questi disturbi come patologie realmente invalidanti (su cui, purtroppo, si sa ancora troppo poco). I fan sono in trepidante attesa di saperne di più sull’attivista, che al momento ha deciso di allontanarsi dal mondo social.