Quando “ha visto lui che bacia lei“, l’altra lei sembrava ferita dal tradimento di lui che baciava una lei. La fine della storia tra Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin vive un ennesimo colpo di scena. Il caso che continua a tenere banco sulle copertine di cronache rosa e sui social, adesso si tinge di giallo. Un commento al veleno è finito su Novella 2000. “La Soleri – si apprende dal rotocalco di gossip – pare non si sia strappata i capelli per Damiano, perché si vocifera abbia già da mesi una love story con un imprenditore nel settore cosmetico. Il quale, pare, dopo le ultime agghiaccianti dichiarazioni, l’abbia pure mollata”.

Giorgia Soleri aveva già un’altra relazione: la rivelazione che sconvolge i rumor

Il tormentone di questo inizio d’estate dal sapore “Mon amour” di Annalisa, vede protagonisti l’influencer Giorgia Soleri e il frontman della rock band italiana più popolare al mondo, i Maneskin. Se in un primo momento sembrava che Damiano David l’avesse tradita, ora i nuovi pettegolezzi cambiano tutta la narrazione trapelata in queste settimane sui social, dove un video mostrava proprio l’ex baciare un’altra ragazza.

Secondo le voci apparse su Novella 2000, la modella aveva intrecciato una relazione con un misterioso imprenditore già da diverso tempo.

La reazione di Damiano dei Maneskin

“Sono molto dispiaciuto che sia uscito questo video. Non era così che volevamo gestire questa situazione”. Con questo messaggio di rammarico, ai tempi Damiano chiedeva silenzio e rispetto per una vicenda privata, che evidentemente ha lasciato amarezza nel loro intimo. Anzi, l’aveva persino rispettata: “Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno, quindi non ci sono tradimenti di nessun tipo. Spero che questa cosa non infici l’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”.

Il presunto “tradimento” e il provvidenziale lancio della linea di cosmetici

Lei aveva replicato con frasi che a questo punto suonano profetiche: “Trovo che poter vivere la propria sessualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sé e per tutte le persone che, in modi diversi, si rapportano a noi. Non considero l’esclusività un valore (al contrario lo è l’inclusività) motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama”.

Intanto, l’influencer ha appena lanciato una linea sua di cosmetici: Neonude, in collaborazione con il marchio italiano Mulac. Ne sentiremo sicuramente parlare.