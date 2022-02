Giorgia Soleri contro gli haters: “Per colpa vostra rivivo ogni giorno 10 anni di traumi”

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, si è sfogata contro i suoi haters.

Giorgia Soleri, attivista fidanzata con Damiano David dei Maneskin, si è sfogata via social contro alcuni haters che l’avrebbero presa di mira a causa della sua malattia.

Giorgia Soleri: lo sfogo contro gli haters

Giorgia Soleri è andata su tutte le furie contro alcuni haters che l’attaccherebbero costantemente sui social a causa della sua malattia sostenendo che lei non ne soffra veramente (la modella è affetta da Vulvodinia, una patologia invalidante che colpisce le zone intime).

“Non avete idea di che cosa significhi rivivere 10 anni di trauma ogni giorno per colpa di un gruppo di persone (perché giustamente vedete solo ciò che è pubblico, non la merda che arriva in pvt) che han deciso di prenderti di mira colpendo i tuoi punti debole.

Sono contenta per chi non può capire, anzi forse vi invidio anche un po’, ma abbiate almeno la decenza di non giudicare”, si è sfogata la modella, che da anni si batte per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sua malattia, di cui soffrono moltissime donne.

“E spero che queste parole non vengano rigirate. Non si può piacere a tutti, questo lo so, e capisco anche la critica.

Ma qua siamo oltre: odio su odio, invalidazione di malattie, richiesta costante di quanto e come sto male, giudizi su come reagisco…”, ha concluso.

Giorgia Soleri: la vita privata

Giorgia Soleri è legata sentimentalmente al frontman dei Maneskin Damiano David. I due stanno insieme da 5 anni ma hanno sempre mantenuto top secret la loro liaison. Solo alcuni mesi fa hanno svelato di essere pronti a convivere.