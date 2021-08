Giorgia Soleri dopo l’intervento: “Tanto dolore, respiro a fatica”

Giorgia Soleri ha parlato delle sue condizioni di salute dopo il delicato intervento da lei subito per l'endometriosi.

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Maneskin, si è sottoposta ad un delicato intervento per l’endometriosi. Via social ha parlato ai fan delle sue condizioni.

Giorgia Soleri: l’intervento

Giorgia Soleri sta trascorrendo un periodo di convalescenza a seguito dell’intervento in laparoscopia da lei subito per l’endometriosi, patologia di cui aveva scoperto di soffrire alcuni mesi fa.

La modella ha raccontato ai fan le sue condizioni e ha risposto ad alcune domande in merito alla malattia. “Ho subito un’operazione. Hanno tolto, tagliato, ricucito, sistemato i danni della malattia accumulati in anni e anni di mancata diagnosi e terapia (che non significa cura, ci tengo a ricordarlo). Ho tanto dolore. Quando passa l’effetto dei medicinali, fatico a respirare a pieni polmoni perché mi sembra di essere un vaso rotto e va bene cosi, non c’è niente di sbagliato.

Devo prendermi il mio tempo e dare modo al mio corpo di rimettersi insieme considerando che era un corpo già estremamente provato e debilitato prima dell’operazione, ma non è una passeggiata. Rifarei l’intervento? Assolutamente si”, ha dichiarato la ragazza postando un’immagine del suo ventre coperto di bende dopo l’operazione.

Giorgia Soleri: l’endometriosi

Giorgia Soleri ha deciso di diffondere la sua esperienza per poter essere d’aiuto alle tante giovane donne che, come lei, hanno atteso per mesi una diagnosi senza successo.

La ragazza aveva confessato via social di soffrire anche di vulvodinia, una patologia fortemente invalidante e che colpisce le parti intime. A causa del dolore dovuto a queste due patologie (che potrebbero a suo dire essere conesse) Giorgia Soleri ha dichiarato di non riuscire a vivere una vita normale e di essere spesso sfiancata da dolori lancinanti.

Giorgia Soleri: Damiano David

Solo pochi mesi fa Damiano David, il cantante dei Maneskin, ha ufficializzato la sua storia con la giovane modella.

I due finora avevano tenuto top secret la relazione e sui social Giorgia Soleri e il cantante hanno sempre preferito non mostrarsi apertamente insieme (nonostante stiano insieme già da oltre 4 anni). Per quanto riguarda il suo fidanzato la modella ha affermato: “Sarei stupida o ingenua a pensare che la mia visibilità non venga anche da questo, ma io resto una persona con un’identità ben precisa e trovo irrispettoso che in più occasioni mi sia stata tolta. Combatto per temi come quello della vulvodinia da molto tempo prima che venisse fuori questa notizia. Rimango una donna con un nome e un cognome, che esiste a prescindere dalle persone che frequenta nella sua vita”.