Giorgia Soleri e Chiara Ferragni al ristorante in reggiseno: è polemica

Sia Giorgia Soleri, attivista e modella, che Chiara Ferragni, la più famosa influencer d’Italia, sono finite nella bufera per alcune foto – condivise sui social – che le ritraggono in reggiseno al ristorante.

Le due si sono spesso espresse sulla necessità di essere libere di mostrare il proprio corpo e sulle tematiche femministe, ma la questione ha comunque sollevato una polemica sul web. “Se ti presenti vestita così ad un ristorante non stai combattendo il patriarcato, sei solo una cafoncella”, ha scritto un utente sui social e, in tanti, hanno criticato le due per le loro foto in reggiseno.

In particolare Chiara Ferragni si era mostrata con un reggiseno a forma di foglia di fico durante un suo soggiorno in hotel sul lago di Como, mentre Giorgia Soleri aveva sfoggiato il reggiseno durante un pranzo che, per via della calura estiva, l’aveva costretta a togliere la giacca.

“Caldo livello: cena in reggiseno”, aveva scritto la fidanzata di Damiano David nella didascalia all’immagine.

Le due per il momento non hanno replicato alle polemiche nei loro confronti e in tanti sui social si chiedono se lo faranno.