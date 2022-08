Giorgia Soleri e Damiano David pronti per un figlio? La risposta della modella

Giorgia Soleri ha risposto ad alcune domande dei fan che le hanno chiesto se fosse intenzionata ad avere un figlio con Damiano David.

Giorgia Soleri ha risposto ad alcune domande dei fan che le hanno chiesto anche se lei e il fidanzato Damiano David fossero intenzionati ad avere un figlio insieme.

Giorgia Soleri e Damiano: la confessione sui figli

Giorgia Soleri e Damiano David sono legati da oltre 5 anni e di recente sono andati a convivere.

I due condividono gioie e dolori e il cantante è stato accanto alla modella quando lei si è trovata combattere contro l’endometriosi. Giorgia, dal canto suo, ha sostenuto Damiano nella sua carriera come frontman dei Maneskin.

Nonostante i due stiano insieme da molto prima di diventare famosi, la modella ha precisato che, al momento, non sarebbero intenzionati a costruire una famiglia insieme. Ai fan che le hanno chiesto cosa le avessero consigliato i medici in merito a una futura gravidanza (a causa dei suoi problemi dovuti all’endometriosi) Giorgia Soleri ha risposto: “Al momento niente perché non desidero una gravidanza”.

Sembra dunque chiaro che lei e Damiano David, che sono ancora giovanissimi, al momento non starebbero cercando un bebè.

Per quanto riguarda la vita privata Giorgia Soleri e Damiano David continuano ad essere molto riservati, ma di recente i due (che sono grandi amanti dei gatti) hanno svelato ai fan di aver adottato un nuovo gatto, preso presso un gattile.