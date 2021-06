Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David, fa coming out: “Sono bisessuale”

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ha fatto coming out attraverso i social, dove ha risposto ad alcune domande dei fan.

Giorgia Soleri, modella fidanzata con Damiano David dei Maneskin, ha fatto coming out via social rispondendo ad alcune domande dei suoi fan.

Giorgia Soleri: il coming out

La fidanzata di Damiano David, Giorgia Soleri, ha annunciato via social di essere bisessuale.

Un fan le ha chiesto se fosse in realtà omosessuale e lei ha risposto: “No, non l’ho mai detto. Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale!”, ha affermato.

Giorgia Soleri è recentemnete balzata agli onori delle cronache per aver svelato di essere legata sentimentalmente al frontman dei Maneskin Damiano David. I due stanno insieme da ben 4 anni, ma finora avevano deciso di tenere la liaision top secret. Nonostante il coming out via social la coppia continua a mantenere la propria proverbiale riservatezza.

Giorgia Soleri: la malattia

Attraverso i social Giorgia Soleri continua a battersi per tutte coloro che soffrano della sua stessa malattia, la Vulvodinia.

Si tratta di una patologia ancora oggi poco nota e fortemente invalidante. “La parte peggiore è l’estrema solitudine in cui vieni buttata, giudicata da chi hai intorno e incompresa da chi dovrebbe trovare una diagnosi. Impari a considerare quel dolore come parte di te, è la tua quotidianità. Così come i sacrifici. Niente jeans stretti, niente collant, niente cibi acidi, niente alcool, niente zuccheri, niente mutande colorate o sintetiche, niente uscite serale, niente di niente. Anche programmare una vacanza diventa un incubo sapendo che potresti passarla sdraiata in un letto a soffrire”, ha dichiarato la modella via social.

Giorgia Soleri: il sostegno ai Maneskin

Nonostante non ami essere considera la “fidanzata di” Giorgia Soleri è balzata agli onori delle cronache rosa grazie alla sua relazione con Damiano David, il frontman dei Maneskin. I due hanno mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata e la modella non ha mai parlato apertamente della loro relazione né di come sia sbocciata. Benché abbia mantenuto la riservatezza sulla sua vita privata, Giorgia Soleri ha mostrato pubblicamente il suo sostegno nei confronti della band di cui Damiano è frontman, ossia i Maneskin. “Lo so che Giorgia Soleri è molto meno famosa di Damiano David. Mi va benissimo che parlino di me come ‘fidanzata di’, ma almeno potrebbero nominarmi quando descrivono la mia malattia”, ha confessato la modella.