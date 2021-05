Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David, racconta la malattia: “Mi ha rovinato la vita”

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David, ha parlato via social della sua malattia: la vulvodinia.

Giorgia Soleri, giovane modella balzata alle cronache per essere fidanzata con Damiano David dei Maneskin, ha raccontato via social la sua malattia.

Giorgia Soleri: la malattia

Giorgia Soleri è una giovane e stupenda modella, recentemente balzata alle cronache per essere uscita allo scoperto insieme al suo fidanzato (da ben 4 anni) Damiano David, frontman dei Maneskin. Sui social la ragazza ha confessato di soffrire da anni di un terribile disturbo che colpisce gli organi genitali e di cui si sa ancora pochissimo: la Vulvodinia. A causa di questo disturbo – molto difficile da diagnosticare e ancora oggi poco conosciuto – Giorgia Soleri ha dovuto completamente cambiare alcune delle sue abitudini di vita, e sui social lei stessa ha confessato alcuni dei momenti più difficili da lei vissuti negli ultimi anni.

“Mi sono sentita dire di tutto, che sono pazza, ansiosa, frigida, bugiarda. Che ho paura del sesso, che dovrei masturbarmi di più. La parte peggiore è l’estrema solitudine in cui vieni buttata, giudicata da chi hai intorno e incompresa da chi dovrebbe trovare una diagnosi. Impari a considerare quel dolore come parte di te, è la tua quotidianità. Così come i sacrifici. Niente jeans stretti, niente collant, niente cibi acidi, niente alcool, niente zuccheri, niente mutande colorate o sintetiche, niente uscite serale, niente di niente.

Anche programmare una vacanza diventa un incubo sapendo che potresti passarla sdraiata in un letto a soffrire”, ha dichiarato.

Si stima che di vulvodinia soffrano circa una donna su sette ma generalmente questo tipo di disturbo – che interferisce notevolmente con la qualità della vita – non è facile da diagnosticare. La malattia si presenta infatti senza alcun sintomo visibile e spesso viene erroneamente considerata una patologia psicologica e non fisica.

Giorgia Soleri e Damiano David

A svelare la relazione tra Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin è stato lo stesso cantante che, forse stufo dei gossip attorno alla sua vita privata, ha postato uno scatto in compagnia della giovane modella e ha scritto: “Dopo quattro anni si può dire?”. I due finora hanno mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata e hanno preferito non svelare dettagli o retroscena sulla loro liaison. Anche sui social entrambi continuano a mantenere il massimo riserbo, mentre i fan sono sempre più curiosi.