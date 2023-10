Giorgia Soleri in cerca di un nuovo amore: "Sono single"

Giorgia Soleri ha confessato via social di essere single e, in un batter d’occhio, ha ricevuto proposte e avance da parte di fan e ammiratori sui social.

Giorgia Soleri è single: la confessione

Giorgia Soleri si è confessata senza filtri con i fan dei social e ha confessato di essere single. Da alcuni mesi la modella si è separata da Damiano David dei Maneskin ed è rimasta a vivere a Roma con i gatti che aveva adottato insieme al cantante. Mentre Damiano finisce spento al centro del clamore generale per via delle sue presunte liaison, lei ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e al momento continua a professarsi single. In tanti si chiedono se presto riuscirà a trovare un nuovo amore e, nel frattempo, lei stessa ha svelato di essere serena così. In tanti tra fan e ammiratori si sono fatti avanti via social e chissà se tra questi qualcuno riuscirà davvero ad attirare l’attenzione della giovane modella.

Nei mesi scorsi Giorgia Soleri non ha fatto segreto di aver sofferto particolarmente per la fine della sua storia con Damiano e ha dichiarato: “Avevo paura di diventare una di quelle persone che, una volta finita una relazione importante, rinnega i bei ricordi costruiti insieme e le scelte (anche sbagliate) fatte per amore. Sarei ipocrita se dicessi che non ho provato rabbia, dolore, confusione”, e ancora: “Posso fieramente dire di non essermi pentita di niente, quando a muovermi era un sentimento così grande. Se l’ho fatto in quel momento aveva un senso”.