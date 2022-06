Giorgia Soleri in ospedale: la fidanzata del frontman dei Maneskin, Damiano David, ha raccontato il suo “pazzo sabato sera” nelle sue Instagram Stories.

Giorgia Soleri in ospedale, “pazzo sabato sera” per la fidanzata di Damiano dei Maneskin

Sabato sera da incubo per la fidanzata del frontman dei Maneskin, Damiano David. L’influencer Giorgia Soleri, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto di una flebo tra le sue Stories per comunicare ai fan di essere stata ricoverata in ospedale.

Al momento, la ragazza non ha rivelato per quale motivo sia stata costretta ad andare in ospedale ma i suoi followers hanno subito cominciato a ipotizzare che la vicenda potesse essere da ricollegare alla vulvodinia, patologia dalla quale l’influencer è affetta.

Nel postare lo scatto in ospedale, Giorgia Soleri ha scritto anche un messaggio per tranquillizzare i fan che riporta quanto segue: “Pazzo sabato sera. Sto già meglio, non preoccupatevi”.

Non è la prima volta che la fidanzata del frontman dei Maneskin condivide con i suoi followers un ricovero in ospedale. Anche questo, infatti, fa parte della campagna di sensibilizzazione verso la vulvodinia alla quale la ragazza ha dato origine tramite i suoi profili social negli anni.

Nel 2021, ad esempio, ha raccontato ai fan l’operazione chirurgica alla quale è stata costretta a sottoporsi. Nel medesimo anno, inoltre, dopo aver vissuto anni a combattere con il dolore fisico, ha ricevuto una diagnosi di endometriosi e di adenomiosi.