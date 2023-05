Giorgia Soleri in vacanza a Ibiza: è bufera sui social

Giorgia Soleri, la modella e attivista fidanzata con Damiano David dei Maneskin, è stata travolta da una bufera sui social a causa delle sue parole sulla sua ultima vacanza a Ibiza.

Giorgia Soleri nella bufera

Nelle ultime ore Giorgia Soleri ha terminato la sua vacanza a Ibiza e sui social ha scritto un messaggio che ha finito per far infuriare il pubblico dei social e in cui sembra abbia cercato di far passare la sua vacanza come un “atto politico”. La modella è nota come attivista e da sempre sui social cerca di sensibilizzare il pubblico sulle sue battaglie.

“In una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico. Ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer. Il privilegio necessario a potersi permettere di provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno, continua ad essere un’ingiustizia che dovremmo combattere. Per un mondo più a misura di essere umano”, ha scritto la fidanzata di Damiano David al ritorno dalla sua vacanza.

Sui social gli utenti l’hanno bersagliata di critiche e tra i tanti c’è chi ha scritto: “Siamo tutti d’accordo nel voler chiedere a tutti i principali provider internet di negare la connettività a Giorgia Soleri? Questa fa passare una vacanza a Ibiza come atto politico e noi siamo ancora qui ad interrogarci sul reale peso della parola ‘privilegio‘”. Al momento Giorgia Soleri non ha replicato alle critiche e in tanti, sui social, si chiedono se lo farà.