Giorgia Soleri, la confessione dopo l'addio a Damiano: "Non ho un letto, dormo sul materasso gonfiabile"

Giorgia Soleri, la confessione dopo l'addio a Damiano: "Non ho un letto, dorm...

Giorgia Soleri, la confessione dopo l'addio a Damiano: "Non ho un letto, dorm...

Attraverso i social Giorgia Soleri ha svelato ai fan alcuni dettagli e retroscena sulla sua vita privata e ha sorpreso tutti confessando che in casa non avrebbe un vero e proprio letto.

Giorgia Soleri: il letto

Da alcuni mesi Giorgia Soleri è tornata single dopo l’addio a Damiano David e nelle ultime ore, attraverso i social, ha aggiornato i fan con un dettaglio inaspettato sulla sua vita privata. La poetessa e attivista ha svelato che non avrebbe un vero e proprio letto in casa e ha confessato che, al momento, userebbe un materassino gonfiabile.

“Ho avuto l’idea del secolo di comprare un materasso autogonfiabile da campeggio senza pensare che ho tre gatti. Quindi il materasso gonfiabile è praticamente andato, infatti mi sveglio tre o quattro volte a notte per rigonfiarlo e sto cercando un’alternativa perché il letto nuovo arriva a inizio novembre”, ha ammesso, e ha aggiunto: “La mia idea attuale è prendere un futon che poi userò come semi poltrona. Ho comprato la struttura letto insieme al materasso e per questo cercavo una soluzione più improvvisata. Il futon è comodo perché occupa meno spazio delle brandine ma il problema è lo spazio”.

La modella ha anche ammesso che oggi lei e l’ex fidanzato Damiano David sono rimasti in rapporti amichevoli e in tanti sono curiosi di saperne di più sul loro conto.