Giorgia Soleri, la reazione della fidanzata di Damiano alla vittoria dei Maneskin

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David, ha mostrato la sua reazione alla vittoria dei Maneskin sul suo profilo social. Una gioia incontenibile, che ha dimostrato urlando e portandosi le mani sul viso. Una reazione piena d’amore.

Giorgia Soleri, la reazione della fidanzata di Damiano

Giorgia Soleri ha condiviso tutte le emozioni per questa magica serata del suo fidanzato sui social network. Ogni suo pensiero, ogni suo stato d’animo, sono stati condivisi con i follower. Al momento dell’annuncio la donna è scoppiata di felicità. Si è alzata dal divano, poi si è riseduta, ha urlato e si è portata le mani sul viso e tra i capelli. Una reazione piena di felicità, incredulità e soddisfazione, ma anche e soprattutto piena d’amore.

Per l’emozione Giorgia Soleri non è riuscita neppure a trattenere le lacrime e sicuramente non c’è dimostrazione di amore e di sostegno più bella per il suo fidanzato, che è riuscito a vincere all’Eurovision 2021 insieme alla sua band.

Giorgia Soleri, le mani che tremano

Giorgia Soleri ha dimostrato tutta la sua emozione e la sua felicità nelle sue storie Instagram. La donna si è emozionata tantissimo per il successo raggiunto dal suo fidanzato Damiano e dalla sua band, Maneskin, che hanno davvero trionfato, rendendo orgogliosa tutta l’Italia.

“Ora mi riprendo, ora mi riprendo. I migliori. Ora lo sa tutta Europa” si legge nelle storie Instagram, in cui Giorgia ha mostrato le sue mani che tremavano per l’ansia e per la grande emozione. Una reazione a caldo davvero bellissima, quella di Giorgia, che dimostra quanto sia forte il sentimento per Damiano e quanto sia orgogliosa per questo trionfo incredibile.

Giorgia Soleri, il sostegno durante l’Eurovision Song Contest

Se la reazione di Giorgia alla vittoria dei Maneskin è stata perfetta, anche tutta la parte precedente ha conquistato tutti. La donna ha sostenuto il fidanzato e la sua band fin dal primo momento, mostrando anche tutta l’ansia che la stava letteralmente facendo impazzire. Ha commentato la meravigliosa performance di Maneskin sul palco dell’Eurovision Song Contest e si è mostrata anche particolarmente agitata. “Scusate ma abbiamo notizie da Rotterdam? È ancora su il palco?” ha commentato. “Poco agitata” ha scritto pubblicando un’altra foto. “Mi sono entusiasmata quando è finita l’esibizione, prima non respiravo. Ero senza parole. Ho anche versato due lacrimine, per fortuna non si è sbavato il trucco” ha spiegato la donna.