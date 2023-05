Attraverso i social la modella e attivista Giorgia Soleri ha svelato di aver commesso un grave errore nell’acquisto di alcuni biglietti aerei, ed è stata travolta da una vera e propria bufera.

Giorgia Soleri: i biglietti aerei

Giorgia Soleri ha pubblicato in queste ore un messaggio sui social affermando di aver confuso andata e ritorno nell’acquisto di due biglietti aerei. “La faccia di una persona che oggi ha comprato due biglietti aerei non rimborsabili scambiando l’aeroporto di andata con quello di arrivo e viceversa”, ha scritto sui social.

L’influencer e modella a seguire è stata bersagliata dalle critiche social e c’è chi le ha scritto: “Ma come, con tutti i soldi che ha il tuo ragazzo! Piagnona”, e ancora: “La faccia di una persona che non ha bisogno di imparare a fare niente perché sfrutta il sistema capitalista e ci sguazza dentro” oppure: “Ah, i grandi problemi della vita… E io che mi sbatto per una bolletta della luce di 400 euro”.

Giorgia Soleri non ha replicato alle critiche degli haters e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà. Più volte in passato la fidanzata di Damiano David è stata presa di mira dai leoni da tastiera e in un caso era arrivata persino a cancellare momentaneamente i suoi profili social a causa delle critiche da lei ricevute.