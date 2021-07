Giorgia Soleri: minacciata la fidanzata di Damiano dei Maneskin: “Ti odio, meriti di morire”

Brutto momento per Giorgia Soleri. La fidanzata del leader dei Maneskin, Damiano, infatti, ha raccontato su Instagram di ricevere messaggi di odio.

Giorgia Soleri è una modella e attivista di grande successo. Nel corso degli ultimi mesi, la ragazza ha aumentato il suo numero di follower grazie alla relazione con il frontman della band di successo e rivelazione di questo 2021, i Maneskin.

Ovviamente il fortunato che ha conquistato il suo cuore è Damiano. Anche senza l’appoggio dei fan della band, la ragazza ha sempre goduto di grande successo, vista la sua grande capacità di veicolare e trasmettere dei messaggi sociali di importanza fondamentale. Forte di quesro successo, Giorgia ha avuto il coraggio di rivelare ai suoi follower, che non sta passando un periodo molto semplice da un punto di vista psicologico. La modella, infatti, ha confidato di stare ricevendo quotidianamente messaggi dagli hater.

Le minacce a Giorgia Soleri

Sono stati in molti che hanno messo in dubbio la veridicità delle sue parole. Proprio per questo motivo, la modella, ha pubblicato, sempre sul suo profilo Instagram, alcuni dei tanti messaggi ricevuti nel corso di questi mesi. Si tratta di messaggi, in cui emergono parole che traboccano di odio. “Ti odio così tanto, sei una fott** tr** che merita di morire nel modo più tragico possibile.

Ti odio”. Questo, ad esempio, è uno tra i tanti ricevuti.

Lo sfogo di Giorgia Soleri

Giorgia ha raccontato che ogni giorno si trova a “combattere” con questi leoni da tastiera. Ha colto l’occasione dell’ennesimo messaggio che le è arrivato per potersi sfogare e dire la sua, una volta e per tutte. “E anche oggi, la gente ce la fa domani. Riassunto chiaro e diretto dell’odio che ricevo quotidianamente (ma ricevo anche dei messaggi meravigliosi e delle parole di affetto incredibili, bisogna dirlo che è pieno di cuori di panna, non sono tutti stron**).

Me ne vado a dormire va, che stanotte ore di sonno due a dir tanto”.

I messaggi dei fan a Giorgia Soleri

Tanti, ovviamente, sono stati i messaggi di affetto e di amore che le sono arrivati, in pochissimi minuti. Tanti le hanno manifestato solidarietà, conforto e vicinanza.

La modella è apparsa stupita e commossa dal travolgente affetto ricevuto e li ha ringraziati: “Avete davvero creato un hashtag per me? Per farmi arrivare tutto questo amore? Io sono senza parole… non so davvero che dire per ringraziarvi profondamente del tempo che avete speso per mandarmi una parola d’affetto, una carezza, anche solo un cuoricino…non so se me lo merito ma mi avete riempito il cuore. Stavo riposando ed è stato davvero uno dei risvegli migliori della mia vita. Sono commossa, non scherzo…grazie. Davvero. Vi abbraccio fortissimo!”.