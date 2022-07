Giorgia Soleri positiva al Covid, i fan dei Maneskin temono per il concerto del 9 luglio

L’influencer e attivista Giorgia Soleri è risultata positiva al Covid: i fan dei Maneskin temono che il concerto del 9 luglio possa essere a rischio.

Giorgia Soleri positiva al Covid: la fidanzata del frontman dei Maneskin, Damiano David, ha condiviso tra le sue Instagram Stories una foto in cui mostra l’esito positivo di un tampone rapido. Lo scatto è stato accompagnato dalla scritta: “È successo”.

La notizia ha scatenato il panico tra i fan dei Maneskin che il prossimo sabato 9 luglio si esibirà al Circo Massimo dinanzi a circa 70 mila persone. La positività al Covid di Giorgia Soleri, infatti, potrebbe avere ripercussioni catastrofiche sull’evento nel caso in cui il frontman della band romano dovesse essere stato infettato.

Dopo aver appreso dell’avvenuto contagio, quindi, alcuni utenti hanno scritto su Twitter messaggi come “Ho un’ansia che al momento non si può calcolare” o “Chissà se si sono visti con Damiano nei giorni scorsi”. Altri, invece, hanno osservato: “Aspettiamo prima di fasciarci la testa”.

Sulla base delle ultime informazioni sinora diffuse, gli organizzatori hanno confermato che il concerto al Circo Massimo si terrà regolarmente.

“Sono sintomatica, do al mio corpo il tempo di riposare”

Per quanto riguarda l’influencer e attivista, Giorgia Soleri ha rivelato di essere stata costretta a disdire la sua partecipazione a molti eventi che si sarebbero dovuti tenere nei prossimi giorni. Non parteciperà, ad esempio, ad alcuni incontri a Roma, a Polignano e al Salento Book Festival a Gallipoli.

In merito alla malattia, invece, la giovane ha scritto su Instagram: “Sì: sono sintomatica. Niente febbre ma molta tosse, mal di gola, dolori sparsi spossatezza e stanchezza.

Come una brutta influenza, insomma. Do al mio corpo il tempo di riposare per recuperare prendendomi cura di lui in ogni modo possibile. Mi dispiace tanto per tutte le persone che si erano organizzate per partecipare agli eventi dei prossimi giorni, recupereremo il prima possibile”.