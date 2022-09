Giorgia Soleri replica agli haters: la reazione di Damiano David

Giorgia Soleri ha replicato contro gli haters che l'hanno presa di mira per alcune delle sue poesie.

Giorgia Soleri ha replicato contro gli haters che l’hanno presa di mira per alcune poesie contenute nel suo primo libro, La signorina Nessuno.

In particolare l’influencer è stata criticata per alcuni testi dove sembra parlare dei suoi rapporti intimi con un uomo (che molti hanno pensato essere il suo fidanzato, Damiano David). Sulla questione lei stessa ha replicato citando per altro alcuni brani dello stesso cantante:

“oh comunque incredibile, quando un uomo parla di come sco*a nessuno lo critica dicendo “HIHIHI MA NON LO VOLEVO SAPERE CRINGEEEE” che strano (testi – che personalmente trovo meravigliosi – di Damiano David dei Måneskin)”, ha scritto la modella, mentre lo stesso fidanzato le ha risposto: “Ti amo di più quando ti avveleni”.

Giorgia Soleri ha anche aggiunto: “Letteralmente 11 poesie su più di 170 totali, oltretutto dando per scontato che siano per la persona con cui ho attualmente una relazione quando ho detto più volte che le poesie più vecchie della raccolta risalgono al 2016 (forse anche prima). Poi figuriamoci, possono non piacere e va benissimo, ma almeno le cattiverie ditele precise, con un conoscenza di base.”