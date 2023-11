Giorgia Soleri è tornata a confidarsi con i fan sull’amore. Dopo la rottura da Damiano David dei Maneskin non teme di restare da sola, ma ha paura di tornare ad accontentarsi.

Tramite il suo profilo Instagram, Giorgia Soleri ha parlato con i fan dell’amore. La rottura da Damiano David le ha insegnato qualcosa: non vuole più accontentarsi. Non teme la solitudine perché finalmente si sente “risolta“. Eppure, c’è un pensiero che la preoccupa.

Giorgia, parlando dell’amore, ha dichiarato:

“Non mi preoccupa la possibilità di restare sola, anzi. Avere una o più relazioni romantiche è un impegno non solo in termini emotivi, ma anche di tempi compromessi, comprensione. Mi spaventa di più accontentarmi per amore proprio perché mi sento molto risolta da questo punto di vista, chiunque decida di far parte della mia vita deve essere un plus”.