Chi va e chi viene. Damiano David e Giorgia Soleri se ne vanno entrambi: lui a Madrid, lei a Roma. L’influencer da poco ex fidanzata della voce dei Maneskin lascia la casa dove i due convivevano da tempo e si prepara a iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Da sola.

«Road to Rome»

L’attivista ventisettenne non ha mancato di comunicare ai fan sui social la notizia del suo trasloco nella Capitale. Lo ha fatto con una storia su Instagram: una mano che regge sulle gambe il libro di Dossie Easton e Janet Hardy La zoccola etica, mentre viaggia sul treno, «Road to Rome» scrive sulla foto. Che sia una frecciatina a Martina Taglienti, il nuovo flirt di Damiano David? Difficile. Il libro non è altro che una «guida al poliamore, alle relazioni aperte e altre avventure».

E i gatti?

Al momento non è dato sapere se i due gatti che vivevano insieme alla coppia da tempo come affetti stabili resteranno a Milano con il frontman dei Maneskin o si sposteranno con l’influencer a Roma. I più animalisti tra i fan della coppia hanno già iniziato a esprimere preoccupazione riguardo la questione: se dovessero rimanere con Damiano David rischierebbero di stare molto spesso da soli per via dei continui viaggi di lavoro del cantante: sarebbe, pertanto, auspicabile per loro che si spostassero con Giorgia nella sua nuova casa capitolina.