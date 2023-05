Home > Video > Giorgio Armani riceve la Laurea honoris causa dell’Università Cattolica Giorgio Armani riceve la Laurea honoris causa dell’Università Cattolica

“Emozionato per questo riconoscimento e per essere nella mia città natale. Questa laurea ha un valore speciale perché premia il mio ruolo di imprenditore e la passione che mi hanno permesso di trasformare un sogno in un gruppo solido, simbolo del made in Italy, speciale perché mi viene conferita nella mia città natale, un luogo magico e pieno di ricordi, da Piacenza sono partito per cercare la mia strada che ho trovato a Milano, ma le mie radici sono rimaste sempre qua. Ho parlato di me, pensando soprattutto a voi studenti, vorrei che la mia storia fosse di stimolo ed esempio per ricordarvi che il lavoro vero porta lontano". Lo ha sottolineato Giorgio Armani nel ricevere, a Piacenza, la Laurea honoris causa dell’Università Cattolica. Per lo stilista è la quarta laurea ad honorem.